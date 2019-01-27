شكرا لقرائتكم خبر عن أدباء وشعراء يشيدون بجناح المملكة في " القاهرة للكتاب" والان نبدء بالتفاصيل

أشاد أدباء وشعراء سعوديون بجناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "50"، مؤكدين أن الثقافة والأدب السعودي في تقدم وازدهار مستمر كل عام بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك عقب توقيعهم أعمالهم في الصالون الثقافي المصاحب للجناح السعودي المشارك بالمعرض.

وشددوا على أن الجناح السعودي يعد منارة ثقافية للمملكة داخل معرض الكتاب، مشيدين بجهود الملحقية الثقافية وما قدمته لهم أثناء حفل التوقيع.

و قال الشاعر والروائي والناشر صالح بن محمد السويد عقب توقيعه كتابة "أسرار لم تطرق عام بين الرياضة والصحافة"، إنها مناسبة طيبة لتوقيع أحد أعماله بالجناح السعودي، مثنيًا على تعاون الملحقية الثقافية بالقاهرة.

وأضاف السويد أنه شيء رائع أن يكون الجناح السعودي وهج ثقافي يستضيف الأدباء والكتاب لعرض أعمالهم المختلفة وأن التواجد السعودي في هذه التظاهرة وبهذا الحجم شيء مشرف.

من جانبه أعرب الشاعر والروائي السعودي سعد عبد الله الغريبي عقب توقيع كتابه "وطن الحب" عن سعادته لوجوده بجناح المملكة، مؤكدًا حرصه بشكل دائم على زيارة الجناح.

بدورها، أكدت الكاتبة السعودية فهيمة الحسن عقب توقيعها كتابها "نور تبصر النور" أن الجناح مشرف للمملكة واستطاع أن يقدم الثقافة السعودية بتنوعها.

كما شددت الكاتبة السعودية إلهام محمد بكر عقب توقيع كتابها "أحلام خادعة"، على أن الثقافة والأدب السعودي في تقدم وازدهار مستمر كل عام بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينة أن حضور المرأة السعودية في الإعلام والثقافة العربية أصبح محل اهتمام لما تقدمه من إضافة للحياة الثقافية السعودية والعربية.