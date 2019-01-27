شكرا لقرائتكم طريقة إضافة العلاوة السنوية إلى الدخل في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اعتبارًا من اليوم الأحد سيكون على مستفيدي حساب متابعات الخليج 365 من موظفي الدولة تعديل بيانات الدخل الشهري بعد إضافة قيمة العلاوة السنوية التي تم إيداعها اليوم ضمن راتب شهر يناير.

وكانت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 أكدت في معرض ردها على استفسار إحدى المستفيدات حول تعديل الدخل بعد العلاوة السنوية أنه يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث تتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات ، التقاعد ” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل في حساب متابعات الخليج 365:

ولتغيير الدخل في حساب متابعات الخليج 365 يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).

ماذا يحدث حال إخفاء العلاوة السنوية؟

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم، ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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