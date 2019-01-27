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شكرا لقرائتكم 1525 كرتون تمور من مركز الملك سلمان للإغاثة لأهالي الغيضة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,525 كرتون من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت واحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7,725 فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.
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