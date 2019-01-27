شكرا لقرائتكم بقيمة 429 مليار دولار.. محمد بن سلمان يشهد غدًا إعلان تفاصيل البرنامج الأضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غدا إعلان تفاصيل خطة تطوير البنية التحتية بقيمة 429 مليار دولار، وذلك في إطار دعم رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مسارات الاقتصاد.

ونقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح قوله أمس، إن ولي العهد سيكشف غدًا الاثنين عن كامل تفاصيل الخطة، والتي تهدف بشكل رئيسي لتنويع مسارات الاقتصاد السعودي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن المملكة تسعى من خلال الإجراءات الحالية إلى توفير مناخ أمثل لجذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، والتي يُنظر إليها على أنها من العوامل الرئيسية لقيام الاقتصاد السعودي.

وأوضحت الشبكة أن المملكة باتت من بين أكبر الدول في الشرق الأوسط التي تعمل على تنويع دخل الحكومة بعيدًا عن مبيعات النفط، وهو الأمر الذي يستلزم إضافة صناعات جديدة.

تطوير اقتصاد المملكة

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح إن المملكة ستركز على شركات الكيماويات والطاقة والغاز الطبيعي في خطتها الصناعية، والتي بدت كجزء رئيسي من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية سيؤثر على عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والطاقة.

وأضاف: ستكون هناك نقلة في القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل رؤية المملكة 2030 على الانتقال بنا إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كشف أمس عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن البرنامج سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق- بمشيئة الله- نموًّا غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، المتمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

تريليون و600 مليار ريال استثمارات متوقعة

وأبان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.