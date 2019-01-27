شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة تصل 10200 فرد في مديرية الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون من التمور في مناطق (المحزام الشرقي – المحزام الغربي – الرميلة – السليل – الباطن) التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 10,200 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.



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