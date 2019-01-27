شكرا لقرائتكم البشير: هناك من يحاول استنساخ الربيع العربي في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انتقد الرئيس السوداني عمر البشير من يحاول استنساخ تجربة الربيع العربي في بلاده في إشارة إلى وجود عناصر خارجية بين المتظاهرين الذين يخرجون في الشوارع للمطالبة برحيله.

وتشهد عدة مدن سودانية منذ أسابيع مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، رفعت خلالها شعارات مناهضة لحكومة البشير.

وقال البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة اليوم : “هناك أطراف تهول ما يحدث في السودان من خلال نشر معلومات وأخبار ليست دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشاد البشير بالدور المصري في دعم استقرار السودان بقوله : “تحرص السياسة المصرية في هذه المرحلة على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين”.



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