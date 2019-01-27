السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج ل 3,887 مريضا في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني لشهر يناير 2019م



عمان 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية ل 3,887 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وكانت عيادات الطب العام هي أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1,276 مراجعًا ، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,041 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسائية 439 مراجعة ، فيما تلقى 263 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 238 حالة في عيادة البطانية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 189 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 183 حالة وعيادة اللقاحات مع 107 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فبلغت 48 حالة .

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة و المعدات الطبية الحديثة ،مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية و المحلية.

// انتهى //

16:49ت م

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عمان 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية ل 3,887 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.وكانت عيادات الطب العام هي أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1,276 مراجعًا ، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,041 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسائية 439 مراجعة ، فيما تلقى 263 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 238 حالة في عيادة البطانية.وتعاملت عيادة الجراحة مع 189 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 183 حالة وعيادة اللقاحات مع 107 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فبلغت 48 حالة .يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة و المعدات الطبية الحديثة ،مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية و المحلية.// انتهى //16:49ت م0167

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