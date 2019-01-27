السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,700 كرتون تمور في مديرية الحزم بمحافظة الجوف



الحزم- الجوف 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون من التمور في مناطق (المحزام الشرقي - المحزام الغربي - الرميلة - السليل - الباطن) التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 10,200 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

//انتهى//

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16:45ت م

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الحزم- الجوف 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون من التمور في مناطق (المحزام الشرقي - المحزام الغربي - الرميلة - السليل - الباطن) التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 10,200 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.//انتهى//16:45ت م0164

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