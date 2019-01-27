السعودية اليوم / نائب وزير الداخلية يستقبل نائب وزير داخلية كوسوفا // للصحف فقط //



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب وزير داخلية جمهورية كوسوفا عبدالسلام شكودرا والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

// للصحف فقط // // انتهى //

16:37ت م

0157



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب وزير داخلية جمهورية كوسوفا عبدالسلام شكودرا والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.// للصحف فقط // // انتهى //16:37ت م0157

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