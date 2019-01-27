السعودية اليوم / البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة في الفلبين



المنامة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

ادانت مملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة في بلدة جولو بالفلبين، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الفلبين ضد الإرهاب، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة تضافر كل الجهود الهادفة إلى القضاء عليه.

// انتهى //

16:35ت م

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المنامة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسادانت مملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة في بلدة جولو بالفلبين، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الفلبين ضد الإرهاب، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة تضافر كل الجهود الهادفة إلى القضاء عليه.// انتهى //16:35ت م0156

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