السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يرأس الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لأوقاف جامعة الباحة

الباحة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة غداً ، الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لأوقاف جامعة الباحة.وثمن معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، لسموه موافقته الكريمة على رئاسة المجلس التأسيسي ، وقبول ترؤسه الاجتماع الأول ، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص سموه الكريم ومتابعة كل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأضاف معاليه أن جامعة الباحة واستلهاماً من رؤية المملكة الطموحة 2030م، بادرت بإنشاء إدارة تعنى بتأسيس كيان وقفي يلبي تطلعات إدارتها ومنسوبيها ، ويتسق مع توجهاتها الاستراتيجية ، كجامعة رائدة ومتطورة، مشيراً إلى أن الجامعة تعسى من خلال بناء أوقافها إلى تعزيز مواردها الذاتية لتحقيق أهدافها التطويرية والمجتمعية ، وتمويل برامجها البحثية ، وتحقيق التكامل بين الجامعة بمكوناتها والمجتمع المحيط.وأوضح معالي الدكتور الحسين أن وقف الجامعة يأتي متسقاً مع أهداف وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة الرامية إلى تطوير ودعم الطلاب والطالبات ، وأعضاء هيئة التدريس ، ورفع جودة التعليم والبحث العلمي ومخرجاتهما .من جانبه , أشاد المشرف على إدارة أوقاف الجامعة الدكتور مطير بن سعيد الزهراني بتشكيل المجلس التأسيسي ورئاسة سموه الكريم ، الذي يعطي زخما كبيراً لكل ما من شانه إنجاح مشروع أوقاف الجامعة، مبيناً أن تشكيل المجلس قد روعي في تكوينه التنوع الإداري والمعرفي والتخصصي، ليحقق التطلعات ويسهم في رسم التوجهات الاستراتيجية ، واعتماد كل ما يكفل بناء كيان وقفي مستدام وناجح بمشيئة الله تعالى.// انتهى //16:22ت م0153