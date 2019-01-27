

الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

قام مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس بزيارة لشعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للإتصالات وذلك للوقوف ميدانياً على سير العمل في جميع الأقسام وتلمس احتياجات العمل عن قرب وتذليل العقبات التي تواجههم والتعرف على مدى سرعة ودقة إنهاء ‏الإجراءات والاطمئنان على انسيابية سير العمل تحقيقاً لتطلعات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى .

وفي نهاية الزيارة أثنى العميد الهباس على الجهود التي يقوم بها منسوبو الشعبة وحثهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.

// انتهى //

16:18ت م

0150



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقام مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس بزيارة لشعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للإتصالات وذلك للوقوف ميدانياً على سير العمل في جميع الأقسام وتلمس احتياجات العمل عن قرب وتذليل العقبات التي تواجههم والتعرف على مدى سرعة ودقة إنهاء ‏الإجراءات والاطمئنان على انسيابية سير العمل تحقيقاً لتطلعات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى .وفي نهاية الزيارة أثنى العميد الهباس على الجهود التي يقوم بها منسوبو الشعبة وحثهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.// انتهى //16:18ت م0150

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العميد الهباس يتفقد العمل بشعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.