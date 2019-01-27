السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,525 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,525 كرتون من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت واحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7,725 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

// انتهى //

16:17ت م

0149



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,525 كرتون من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت واحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7,725 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //16:17ت م0149

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