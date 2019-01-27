شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمر بالمعروف: الإطاحة بـ6 نساء مُخالِفات شاركن الرجال في تصنيع الخمور بالرياض والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا عن مواقع المصانع المذكورة، وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر، أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج؛ بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.
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