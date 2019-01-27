شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمازون توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشفت شركة أمازون العالمية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، عن توافر وظائف إدارية وأمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركات التابعة لها، في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأشارت إلى أن الوظائف الخالية في الرياض: مساعد عمليات الاستديو (Studio Operations Associate)، مدير أول البائعين (Sr. Vendor Manager)، مدير الناقل التجاري (Commercial Carrier Manager).

وأبانت أن الوظائف الشاغرة في جدة هي: مسؤول أمن (Safety Officer) (شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلها)، مدير قسم المشتريات (Procurement Category Manager)، مدير البيئة والصحة والسلامة (EHS Manager)، رئيس فريق مراقبة المخزون وضمان الجودة (ICQA Team Leader).