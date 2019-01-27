شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 350 حزمة قات مخبأة داخل مركبة بمكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القوز بطريق الساحل بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من إحباط محاولة شخص تهريب 350 حزمة قات مخبأة داخل مركبة من نوع خصوصي. وفي التفاصيل، أقدم رجال القوة الخاصة بمركز القوز على تفتيش مركبة من نوع ”كامري” بقيادة شخص، وطلب أوراق المركبة وإثبات السائق والاستفسار عنها عن طريق الحاسب الآلي اتضح أن لوحات المركبة لا تخصها، وتتبع مركبة أخرى لديها بلاغ سرقة؛ ليتم العثور بداخلها على 350 حزمة قات مخدر؛ فيما تم تسليم الشخص والمضبوطات بمحضر رسمي لمخدرات الليث.

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