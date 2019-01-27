شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: إصابة 3 أشخاص وإخلاء 63 آخرين في حريق عمارة سكنية بمكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 -

سيطرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد، على حريق شب في عمارة سكنية بحي التيسير بمكة المكرمة بعد إخلائها من السكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ للإدارة في نحو الساعة الخامسة من صباح اليوم باشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونه من خمسة ادوار وملحق

وأشار إلى أن وحدات الإنقاذ أخلت ساكني العمارة احترازيا والمقدر عددهم بنحو ٦٣ شخصا من إحدى الجنسيات العربية، وذلك نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة

وقال إنه جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق، وقد نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأضاف الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، باشر الموقع للتعرف على مسببات الحادث.