شكرا لقرائتكم خبر عن كثافة بالحركة المرورية في طريق العزيزية الجنوبية بسبب أعمال صيانة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ”911”، أن هناك كثافة بالحركة المرورية في طريق العزيزية الجنوبية من كبرى الحسينية إلى إشارة الجامعة بالعاصمة المقدسة. وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، أن الكثافة المرورية ترجع لوجود أعمال صيانة بالطريق، مبينًا أن الجهات المختصة قامت بمباشرة الحالة.

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