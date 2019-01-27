"بلومبيرج" تركز على حضور ولي العهد لتدشين البرنامج الضخم للتطوير

الخليج 365 -

وأوضحت أنه يهدف البرنامج إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال بحلول 2030م، لتحقيق ثلث مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة؛ فيما قال المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن المملكة ستعلن الاثنين، مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 70 مليار ريال للمستثمرين السعوديين والدوليين، على حد سواء.

وأشار "الفالح"، إلى أن هذه المشاريع ستكون جاهزة للتفاوض المباشر من خلال غرف الصفقات، وهي الدفعة الأولى ضمن استثمارات عملاقة ستعلن في الفترة المقبلة، كما أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي سيدشّن يوم غد شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، وأن عدد الطلبات تجاوز ألف طلب، لافتاً إلى أن البرنامج سيستوعب نحو 900 طلب منهم.