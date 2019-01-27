شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبيرج" تركز على حضور ولي العهد لتدشين البرنامج الضخم للتطوير والان مع التفاصيل
وأوضحت أنه يهدف البرنامج إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال بحلول 2030م، لتحقيق ثلث مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة؛ فيما قال المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن المملكة ستعلن الاثنين، مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 70 مليار ريال للمستثمرين السعوديين والدوليين، على حد سواء.
وأشار "الفالح"، إلى أن هذه المشاريع ستكون جاهزة للتفاوض المباشر من خلال غرف الصفقات، وهي الدفعة الأولى ضمن استثمارات عملاقة ستعلن في الفترة المقبلة، كما أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي سيدشّن يوم غد شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، وأن عدد الطلبات تجاوز ألف طلب، لافتاً إلى أن البرنامج سيستوعب نحو 900 طلب منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبيرج" تركز على حضور ولي العهد لتدشين البرنامج الضخم للتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.