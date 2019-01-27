شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم المزدوج على كنيسة في الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

و ارتفع عدد ضحايا تفجيري الكنيسة في جنوب الفلبين إلى 27 قتيلا، هم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب 77 شخصا آخر على الأقل، وفقا لما ذكره ممثل عن شرطة المنطقة.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدجارد أريفالو لإذاعة "DZMM" أن تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين.

ووقع الانفجار الأول بينما كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية هولو في مقاطعة سولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف الإسلامية المسلحة. أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة.

يشار إلى أن التفجير يأتي بعد تأييد 85 في المئة من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي، مما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة.