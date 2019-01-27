شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,525 كرتون تمور في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,525 كرتون من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت واحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7,725 فرد.



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