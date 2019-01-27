شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» ينظم دورات مصرفية لمستفيديه والان نبدء بالتفاصيل

اتجه نادي الصم بالمنطقة الشرقية في برامجه التدريبية والتطويرية لمستفيديه من الصم رجالًا ونساء إلى رفع مستواهم المهاري في مختلف الجوانب ومن ذلك حسن الإدارة المالية وعملية الادخار, وتبصيرهم بكامل الإجراءات المتعلقة بالمنتجات المصرفية, وكيفية فتح الحسابات الشخصية والتعامل مع القروض الشخصية والسكنية, وذلك بهدف تقديم الخدمة لهم بشكل صحيح, وكذلك التخطيط للإدارة المالية بالطريقة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم في عملية الاقتصاد في الصرف وتكوين ادخارات لهم وأسرهم.

وأشار رئيس نادي الصم ناصر بن وهق السهلي، إلى أن هذه البرامج المالية ستنفذ بالتعاون مع أحد البنوك المحلية التي أبدى استعداده لتقديم هذه الإجراءات وعملية التدريب للصم على مختلف العمليات البنكية عبر سلسلة دورات متنوعة في جوانب متعددة منها معرفة إجراءات الحلول المصرفية للأفراد مثل الحسابات والتمويل والحوالات وآلية فتح الحسابات عبر النماذج الإلكترونية وتوعيتهم بعملية الادخار، لافتًا الانتباه إلى أن البنك ومن باب مسؤوليته المجتمعية سيعمل على تقديم أفضل التدريبات اللازمة للصم في مختلف الجوانب المالية، حيث أن منهجية المبادرات المجتمعية والتطويرية التي يعمل عليها النادي نجحت في تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة البرامج التي كان لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى أداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز .

من جانبه, استعرض مدير البرامج بالنادي بندر الغامدي الأهداف التي يقوم نادي الصم بالعمل على تحقيقها, منها غرس روح العطاء والعمل والاعتزاز بديننا الإسلامي والتقيد بتعاليمه في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة, وتحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم لإشراكه في المجتمع بصورة مختلفة وإظهاره عضوا فاعلًا، وتسليط الضوء على دور الأصم في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع إيمانا بأحقيته في المشاركة بالنهوض بالوطن، وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتعليم الأصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء المعلومات الثقافية لديه عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف المواهب الرياضية لديهم, وذلك عن طريق الإسهام والمشاركة في الرياضة السعودية المختلفة سواء محليًا أو عربيًا أو عالميًا، إلى جانب إقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لدى الأصم وإقامة دورات في لغة الإشارة لأفراد المجتمع من المتحدثين لتحقيق التواصل مع الأصم وإشراكه في الإشراف على الأنشطة واكسابهم خبرات القيادات الناجحة.

وأضاف الغامدي أن برنامج التدريب في التوعية المالية وإدارتها سيمكن الصم وإدارة النادي من العمل وفق الإجراءات التي ترفع من مستوى إداء النادي وحفظ موارده المالية وهي برامج تُعد امتدادًا فعليًا لسلسلة الأنشطة التي يقدمها النادي طيلة العام تتمثل في الجانب الثقافي كنشاط المكتبة العامة, تعزيزًا للبحث والقراءة الحرة والاطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات الوصفية والمشاركة في الندوات والدورات المختلفة مثل لغة الإشارة، إضافة إلى أنشطة علمية مثل المحاضرات العلمية والدينية, والدروس والمسابقات ومسابقة حفظ القرآن الكريم, وحفظ السنة النبوية الشريفة, كما يهتم النادي بالفعاليات الاجتماعية كالبحث الاجتماعي والرحلات العلمية والترفيهية.