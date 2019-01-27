شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
و استمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.
وأبدى سموه فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات .
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