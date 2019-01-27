شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يعزي أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان ، في وفاة والدتهم ، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان ، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.

فيما قدمت أسرة الصفيان ، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.