شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتطوير العمل فى جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه ،في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد.
من جانبه, قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه الغير محدود للمؤسسة، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.
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