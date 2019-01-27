شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتطوير العمل فى جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أبرز الأعمال المنفذة في الجسر وما تقدمه الجهات للمسافرين، ووجه سموه مسؤولي القطاعات بالجسر بالعمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود والعمل على تطوير العمل وإجراء التحسينات التي لا تخل بالإجراءات او الضوابط الأمنية لعكس الصورة المميزة لأبناء هذا الوطن في مواجهة كل التحديات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ،في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد.

من جانبه, قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه الغير محدود للمؤسسة، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.