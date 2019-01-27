شكرا لقرائتكم دعوي أبها ينفذ 50 رحلة عمرة لطلاب الجاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - نفذ المكتب التعاوني للدعوة بأبها ممثلا بإدارة دعوة وتوعية الجاليات رحلة العمرة الثانية لعدد 50 مشاركا من طلاب الجاليات ( النيبالية – الهندية – الإندونيسية) المنتظمين والمشاركين في برامج ومناشط المكتب وذلك ضمن الرحلات المستمرة التي ينفذها المكتب للمسلمين الجدد .

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