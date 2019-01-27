شكرا لقرائتكم السيول المنقولة تغلق عقبة الخريطة على طريق تبوك – ضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تسببت السيول المنقولة والصخور المتساقطة في إغلاق طريق تبوك – ضباء في الاتجاهين.

وقالت قوات أمن الطرق إن السيول المنقولة والصخور المتساقطة تسببت في إغلاق طريق تبوك – ضباء ( عقبة الخريطة ) في الاتجاهين وجار فتح ومعالجة الطريق بالتعاون مع إدارة الطرق في المنطقة.

ودعت قوات أمن الطرق قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني في تبوك كانت قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة، بدءًا من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها قد تشهد – بمشيئة الله – وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول, مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ.



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