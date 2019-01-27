شكرا لقرائتكم الأرصاد : 8 مناطق على رادار الإنذار المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نبهت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة و الغبار مما يتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة وتبوك والجوف وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.

وفي الرياض توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، عفيف، الخرج، الأفلاج -، المجمعة،رماح، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يحذر

وفي تبوك دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة، بدءًا من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها قد تشهد – بمشيئة الله – وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول, مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوجود حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها ابتداء من اليوم وتستمر عدة أيام مما قد يعرضهم للأخطار.

كما دعتهم للتقيد بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه , واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها, واختيار الأماكن المرتفعة, وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

كما أهابت بقائدي المركبات إلى الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات, والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.

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