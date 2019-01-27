شكرا لقرائتكم فيديو.. مشعوذ نصف عار يزعم مضاعفة الأموال بالسحر .. شوف كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بكلمات قليلة وهمهمات غير مفهومة نشر أحد الوافدين مقطع فيديو يزعم فيه قيام أحد الأشخاص بتوليد الأموال ومضاعفتها، في واحدة من الحيل التي يستخدمها المزورون والمحتالون للنصب على طالبي الثراء السريع.

واستعرض الوافد الإفريقي ملايين الريالات وأوراق العملة من فئة الـ500 ريال زاعمًا أن من قام بذلك شخص يدعى “محمد” .

وظهر في المقطع المشعوذ العاري وهو يتحدث بلغة عربية ضعيفة حول ما قام به محمد مستخدمًا كلمات غير مفهومة إلا أن أكثر كلماته كانت ” شوف كويس” في محاولة لجذب أنظار الطامعين.

وطالب العديد من المواطنين بتتبع هذا الشخص والقبض عليه.





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