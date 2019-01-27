أم كلثوم في العلا : تقنية الهولوغرام يحيي صوت كوكب الشرق – بمهرجان شتاء طنطورة الثقافي

عبر تقنية الهولوغرام، أطلت كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم في العلا ، في حفل غنائي وليله طربيه اكثر من رائعه ، للمرة الاولى في الشرق الاوسط، وذلك من خلال التصوير التجسيمي على خشبة مسرح مرايا الواقع في محافظة العلا، مساء أمس الجمعة الموافق 25 يناير ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، الذي نظمه بواسطة ثنائي إنتاج مشترك بين مجموعة mbc، وايضا مجموعة NDP للإنتاج، لذلك تمتع كافة الحاضرين بصورة حية ثلاثيه الابعاد على المسرح برفقه اوركسترا صوت مصر، حيث تعود الست فاطمه الغناء، وتطل على مسامع الجمهور من جديد، عبره تجربه فريده من نوعها.

أم كلثوم في العلا

كانت انطلاقة حفل أم كلثوم في العلا ، مميزه بمجموعة من أغاني الست التي قدمتها سناء جميل، التي تمث بصلة قرابة مع الراحلة ام كلثوم، كانت البداية مع أغنية انساك للملحن الراحل بليغ حمدي، ثم قدم محمد الشرنوبي مجموعة كبيرة من أغاني الست ثومة ، حيرت ، الهوى غلاب، وغيرها من الالحان، ثم لبي الموسيقار والملحن الكبير فاروق سلامة دعوة حضور مهرجان #شتاء_طنطورة ، وقدم نخبه مميزه، اعذب واجمل المقطوعات الغنائيه المنفردة لكوكب الشرق.

ثم بعت الاستعانة بتقنية الهولوغرام ، ظهرت #ام_كلثوم_في_العلا وبدأ معها الحفل الذي يتكون من اربعه مقطوعات غنائية من أشهر أغانيها ، لسه فاكر، سيره الحب، الف ليله وليله، انت عمري، كما شهد الحفل ظهور خاص للفنانة القديرة المصرية صابرين، التي تم الاستعانة بها في تقديم عمل فني يحكي عن تجسيد حياة أم كلثوم من البداية حتى الرحيل.

ما هو الهولوغرام؟

بعد قضاء امسيه غنائيه اكثر من رائعه ضمن حفل أم كلثوم في العلا ، الذي أقيم على مسرح المرايا ضمن مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

حيث تسائل الكثيرين، ما هي تقنية الهولوغرام أو التصوير التجسيمي، وفي ايجاز شديد جدا يمكننا القول انها تقنية تصويرية تسجل ، حسب الجسم او الجسد المنبعث منه الضوء ثم يظهر على هيئه أبعاد ثلاثية مجسمة.

ومع مرور الوقت وتعاقب السنين، تم صنع ظهور أنواع حديثة من الهولوجرام، من بينها الهولوغرامات الارسالية، وهي تمنح إمكانية سطوع الضوء كما تسمح للصور تعرض من الجوانب، والاخرى قوس قزحيه، وهذا المتعلق بالأمن ووحدات الامن، على سبيل الذكر بطاقة الائتمان و رخص قيادة السيارات وغيرها.