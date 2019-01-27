محمد بن مسعود - الدمام - دعت للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء بطاريات لابتوب hp 2015 - 2018؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق. ودعت الوزارة للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها، والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً. "التجارة" تعلن استدعاء بطاريات هذا النوع من "اللابتوب".. خطر الحروق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27 أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء بطاريات لابتوب hp 2015 - 2018؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق. ودعت الوزارة للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها، والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 03:41 PM اخر تعديل 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 03:43 PM دعت للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً دعت للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء بطاريات لابتوب hp 2015 - 2018؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق. ودعت الوزارة للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها، والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً. ، "التجارة" تعلن استدعاء بطاريات هذا النوع من "اللابتوب".. خطر الحروق ،

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