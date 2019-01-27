، الرياض.. بلاغ ينتهي بمداهمة عدة مصانع للخمور ،

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تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من مداهمة عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، عددهم ١٢ رجلاً و٦ نساء ويقيمون بصورة غير نظامية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.
الرياض.. بلاغ ينتهي بمداهمة عدة مصانع للخمورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من مداهمة عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، عددهم ١٢ رجلاً و٦ نساء ويقيمون بصورة غير نظامية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
02:38 PM
تديرها عمالة مخالفة .. ١٢ رجلاً و٦ نساء
تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من مداهمة عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، عددهم ١٢ رجلاً و٦ نساء ويقيمون بصورة غير نظامية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.
، الرياض.. بلاغ ينتهي بمداهمة عدة مصانع للخمور ،
المصدر : الخليج 365
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