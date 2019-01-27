مدني المدينة المنورة يحذر من أمطار وسيول على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد صدور توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجزاء كثيرة من المنطقة ومحافظاتها بالأمطار والسيول، مما قد يعرضهم للأخطار.

ونصح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدًا عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال، بعيدًا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة .

وأهاب بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكد أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.