السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة



سكاكا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب ‏السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني.

و استمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

وأبدى سموه فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات .

// انتهى //

15:35ت م

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سكاكا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب ‏السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني.و استمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.وأبدى سموه فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات .// انتهى //15:35ت م0116

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