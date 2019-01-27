السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يعزي أسرة الصفيان في وفاة والدتهم



الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان, ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان ، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.

بدورها, قدمت أسرة الصفيان ، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.

// انتهى //

15:29ت م

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الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان, ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان ، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.بدورها, قدمت أسرة الصفيان ، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.// انتهى //15:29ت م0115

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