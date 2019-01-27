السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يستقبل مسؤولي القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد



الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد.

واطلع سموه على أبرز الأعمال المنفذة في الجسر وما تقدمه الجهات للمسافرين، ووجه سموه مسؤولي القطاعات بالجسر بالعمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود والعمل على تطوير العمل وإجراء التحسينات التي لا تخل بالإجراءات او الضوابط الأمنية لعكس الصورة المميزة لأبناء هذا الوطن في مواجهة كل التحديات.

من جانبه, قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه الغير محدود للمؤسسة، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

15:29ت م

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الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد.واطلع سموه على أبرز الأعمال المنفذة في الجسر وما تقدمه الجهات للمسافرين، ووجه سموه مسؤولي القطاعات بالجسر بالعمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود والعمل على تطوير العمل وإجراء التحسينات التي لا تخل بالإجراءات او الضوابط الأمنية لعكس الصورة المميزة لأبناء هذا الوطن في مواجهة كل التحديات.من جانبه, قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه الغير محدود للمؤسسة، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //15:29ت م0114

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