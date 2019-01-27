السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل المواطن ظافر الدوسري



الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنقطة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن ظافر بن عبدالله الدوسري، الذي كان يعاني من سمنة مفرطة، ووجه سموه في وقت سابق بعلاجه في إحدى المراكز المتخصصة للسمنة.

واطمأن سموه، خلال الاستقبال، على حالته الصحية بعد أن أجريت له العملية الجراحية اللازمة، مطلعاً على التقارير الطبية لحالته وما وصل إليه في مراحل العلاج، راجياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، قدم الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ومتابعته لحالته الصحية، داعياً الله لسموه الأجر والثواب.

// انتهى//

15:18ت م

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الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنقطة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن ظافر بن عبدالله الدوسري، الذي كان يعاني من سمنة مفرطة، ووجه سموه في وقت سابق بعلاجه في إحدى المراكز المتخصصة للسمنة.واطمأن سموه، خلال الاستقبال، على حالته الصحية بعد أن أجريت له العملية الجراحية اللازمة، مطلعاً على التقارير الطبية لحالته وما وصل إليه في مراحل العلاج، راجياً له دوام الصحة والعافية.من جانبه، قدم الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ومتابعته لحالته الصحية، داعياً الله لسموه الأجر والثواب.// انتهى//15:18ت م0112

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