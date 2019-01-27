السعودية اليوم / أمير عسير يرعى الورشة التعريفية "دور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية" بجامعة الملك خالد غداً

أبها 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الملك خالد بأبها غداً، ورشة عمل ومعرض تعريفي عن " أهمية دور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير"، وذلك في إطار أهداف الوزارة لتعظيم الفائدة من مشروعات المياه المجددة.وتهدف الورشة التي تقام في مقر الجامعة بالقريقر ، إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بدور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية في المنطقة، والتعريف بمشروعات المياه المجددة التي جرى تنفيذها حيث سيتم العمل عليها مستقبلاً، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في مجالات الزارعة والصناعة والمتنزهات.وسيناقش الحضور الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، وأبرز مصادر المياه بالمنطقة، وجودة وسلامة المياه المجددة، والتجارب العالمية والوطنية في استخدامات المياه المجددة، إلى جانب مناقشة منظومة الخط الناقل للمياه المجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.وتستعرض ورشة العمل، مشروع دراسة وتصميم وتجهيز الوثائق والمستندات لكيفية الاستفادة من المياه المجددة من محطات محافظات بلقرن والنماص وتنومة, كما يستهدف المشروع المراكز والقرى والمزارع والمنتزهات البرية في المحافظات الثلاث.وستتناول الورشة بالدراسة مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات خميس مشيط وأبها إلى المنتزهات في المنطقة، الذي يقطع مسافة 100 كيلومتر بأقطار تتراوح بين 1000 إلى 1500 ميلليمتر، ومحطة رفع بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يومياً، وخزان بسعة 500 متر مكعب وآخرين سعة الواحد ألف متر مكعب.ويستهدف هذا المشروع المراكز والقرى والمزارع والمنتزهات البرية على مسار الخط الناقل من وادي بن هشبل إلى المنتزهات الأخرى، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بداية العام الجاري 2019م.وتهدف تلك المشروعات إلى تعظيم سبل الاستفادة من المياه المجددة في جميع الأنشطة الزراعية والاقتصادية، عن طريق إعادة استخدام 150 ألف متر مكعب يومياً من المياه المجددة في خميس مشيط وأبها، ونحو 31 ألف متر مكعب يومياً في محافظات بلقرن والنماص وتنومة، وذلك لإحياء المتنزهات الطبيعية خارج المدن، وإنشاء مسطحات خضراء كمتنفس طبيعي، وشبكات توزيع وري تحت سطحية للمسطحات الخضراء والأراضي المروية، والمشاركة في تطوير الحدائق ومحاور الطرق داخل المدن من خلال التوسع في عمليات التشجير، إضافة إلى ترفع وعي المجتمع تجاه استخدام المياه المجددة.// انتهى //15:15ت م0111