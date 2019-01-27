السعودية اليوم / مقتل مدني عراقي بنيران مسلحين مجهولين بشرق بغداد



بغداد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه بنيران اطلقها عليه مسلحون مجهولون من اسلحة كاتمة للصوت شرق بغداد اليوم .

وافاد مصدر امني عراقي بإن المسلحين المجهولين فتحوا النار على الشخص المذكور اثناء مروره بمنطقة الرشاد، شرق بغداد، مما ادى الى مقتله في الحال, بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأشار إلى مسارعة قوة امنية الى اغلاق مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته.

// انتهى //

15:02ت م

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بغداد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسلقي مدني عراقي مصرعه بنيران اطلقها عليه مسلحون مجهولون من اسلحة كاتمة للصوت شرق بغداد اليوم .وافاد مصدر امني عراقي بإن المسلحين المجهولين فتحوا النار على الشخص المذكور اثناء مروره بمنطقة الرشاد، شرق بغداد، مما ادى الى مقتله في الحال, بينما لاذ المهاجمون بالفرار.وأشار إلى مسارعة قوة امنية الى اغلاق مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته.// انتهى //15:02ت م0101

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