

القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش المصري من القضاء على عدد من العناصر المسلحة بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن القوات الجوية استهدفت "بؤرة إرهابية"، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر من بينهم اثنان من القيادات الرئيسية" للتنظيم الإرهابي".

وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.

// انتهى //

15:00ت م

0100



القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستمكنت قوات الجيش المصري من القضاء على عدد من العناصر المسلحة بشمال سيناء.وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن القوات الجوية استهدفت "بؤرة إرهابية"، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر من بينهم اثنان من القيادات الرئيسية" للتنظيم الإرهابي".وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.// انتهى //15:00ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش المصري يقضي على عدد من العناصر المسلحة بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.