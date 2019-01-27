

الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة الخبر من إعادة تأهيل وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في الخبر ورفع كفاءتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أنه تم الانتهاء من تطوير شارع صلاح الدين، وشارع القدس بالكامل، شاملة أعمال الأرصفة والسفلتة والدهان، كما تم انتهاء العمل من شارع الامام الشوكاني بحي قرطبة، فيما يجري العمل حاليا على استكمال وتأهيل وتطوير شارع 13 بحي الخزامى، و15بحي الثقبة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال وتطوير عدد من الشوارع والطرق في أحياء الخبر، إضافة إلى إعادة كشط وسفلتة بعض الشوارع.

وأكد الزايدي أن أعمال التطوير تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.

// انتهى//

14:58ت م

0099



الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الخبر من إعادة تأهيل وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في الخبر ورفع كفاءتها.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أنه تم الانتهاء من تطوير شارع صلاح الدين، وشارع القدس بالكامل، شاملة أعمال الأرصفة والسفلتة والدهان، كما تم انتهاء العمل من شارع الامام الشوكاني بحي قرطبة، فيما يجري العمل حاليا على استكمال وتأهيل وتطوير شارع 13 بحي الخزامى، و15بحي الثقبة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال وتطوير عدد من الشوارع والطرق في أحياء الخبر، إضافة إلى إعادة كشط وسفلتة بعض الشوارع.وأكد الزايدي أن أعمال التطوير تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.// انتهى//14:58ت م0099

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخُبَر تطوّر وتؤّهل عدداً من الشوارع الرئيسة بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.