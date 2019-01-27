السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش التقرير الدوري لمملكة البحرين غداً



القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" غدًا حواراً تفاعلياً مع وفد رسمي رفيع المستوى يمثل مملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري المقدم من البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد جمعه فزيع، في تصريح له اليوم، حرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قدمت تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في شهر يوليو 2016 وكذلك ملحقاً تكميلياً محدثاً له في عام 2018 وهو التقرير الذي سيتم إجراء حوار تفاعلي بشأن مضمونه على مدار يومي مع الوفد الرسمي لمملكة البحرين.

وأعرب "فزيع"، عن تطلعه أن يتم الحوار التفاعلي على نحو بناء وإيجابي بما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة للتعرف بشكل أعمق على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وكذلك التحديات والعقبات التي تعترض التنفيذ الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقييم تنفيذ المملكة للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2013 بشأن تقريرها الأولي سواء على مستوى السياسات التنفيذية أو المستوى التشريعي.

// انتهى //

14:56ت م

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القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" غدًا حواراً تفاعلياً مع وفد رسمي رفيع المستوى يمثل مملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري المقدم من البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد جمعه فزيع، في تصريح له اليوم، حرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006.وأشار إلى أن مملكة البحرين قدمت تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في شهر يوليو 2016 وكذلك ملحقاً تكميلياً محدثاً له في عام 2018 وهو التقرير الذي سيتم إجراء حوار تفاعلي بشأن مضمونه على مدار يومي مع الوفد الرسمي لمملكة البحرين.وأعرب "فزيع"، عن تطلعه أن يتم الحوار التفاعلي على نحو بناء وإيجابي بما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة للتعرف بشكل أعمق على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وكذلك التحديات والعقبات التي تعترض التنفيذ الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقييم تنفيذ المملكة للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2013 بشأن تقريرها الأولي سواء على مستوى السياسات التنفيذية أو المستوى التشريعي.// انتهى //14:56ت م0093

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