انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع فائض تجارة قطر 6.6% في ديسمبر 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:25 مساءً - ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في ديسمبر الماضي، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية، اليوم الأحد.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 15.9 مليار ريال (4.36 مليارات دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، تراجع الفائض التجاري بنسبة 1.9% في ديسمبر الماضي، مقابل 16.18 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في نوفمبر 2018.

وحسب البيانات، انخفضت الصادرات القطرية بنسبة 1.9% في الشهر الماضي، إلى 25.4 مليار ريال (6.97 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 25.9 مليار ريال (7.1 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وأظهر الميزان التجاري هبوط قيمة الواردات بنسبة 13.3% إلى 9.5 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، من 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) في ديسمبر 2017.

وتأتي هذه الأرقام، في حين تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها الإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ وهو ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.