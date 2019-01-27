انت الان تتابع تفاصيل خبر "سابك" السعودية في أزمة وأرباحها تتراجع 12% والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:25 مساءً - تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الأخير من عام 2018، بنحو 12% على أساس سنوي، وصولاً إلى 3.2 مليارات ريال، في ظل انكماش اقتصاد المملكة بشكل عام.

وأرجعت الشركة أسباب تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي، في بيان لها، اليوم الأحد، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وبينت الشركة أن أرباحها خلال عام 2018 ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، مسجلةً نحو 22 مليار ريال.

وتبلغ القيمة السوقية لـ"سابك"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ورابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار).

وتشهد الشركات السعودية الحكومية والخاصة تراجعاً في أرباحها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، والتي وصفها مراقبون بأنها عشوائية.