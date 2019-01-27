انت الان تتابع تفاصيل خبر "MBC" تطلق قناة للعراقيين وتواجه انتقادات غاضبة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:25 مساءً - واجهت مجموعة "إم بي سي" السعودية هجوماً من مسؤولين ونشطاء عراقيين، عقب إعلانها قرب إطلاق قناة جديدة لها تستهدف الجمهور العراقي.

وأعلنت "إم بي سي" أنها ستطلق قناة جديدة موجهة إلى العراق تحمل اسم "MBC العراق"، في إطار خطتها للتوسّع والنمو، في وقت غلب على أعضاء فريقها الرئيسي أنهم من المذهب الشيعي.

ومن المقرر أن ينطلق بثّ القناة رسمياً اعتباراً من الأحد 17 فبراير المقبل، حسبما أعلنت المجموعة.

وقالت (MBC)، في تغريدة لها: "قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها، انطلاق البثّ رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 فبراير 2019".

وبعد الإعلان عن قرب إطلاق القناة، هاجم النائب العراقي عن "كتلة صادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية، ليث العذاري، "إم بي سي"، واصفاً هذه الخطوة بالمحاولات "الدنيئة" التي يراد منها تفكيك المجتمع العراقي وغزو عقول الشباب، على حد تعبيره.

وقال العذاري في حديث لوسائل اعلام عراقية، أمس السبت: إنه "لا يمكننا الوثوق بمنهجية وسياسة هذه المجموعة"، داعياً هيئة الإعلام إلى وضع الضوابط والشروط عليها.

وأضاف: إنه "لا يمكن الوثوق بمنهجية وسياسة مؤسسة كانت تطلق تسمية الثوار على عناصر داعش وسخرت ماكينتها الإعلامية للتنظيم"، بالإضافة إلى "مواقفها السلبية والمشبوهة بدعم الإرهاب في العراق".

في حين اعتبر ناشطون أن السعودية تحاول غزو العراق من خلال هذه القناة، وأن تتدخل في سيادته.

وتساءل أحد المغردين العراقيين عبر "تويتر": "هل سمعت يوماً أن قناة تابعة لعائلة دكتاتورية حاكمة تنشيء قناة باسم دولة أخرى وتستهدف شعب تلك الدولة! أليس هذا انتهاك لسيادة العراق! نتمنى من السيد رئيس الوزراء منع كادرها من العمل بالعراق، وعلى السيد وزير الخارجية التدخل".

واعتبر ناشط آخر أن للأمر أهدافاً سياسية ما دامت القناة افتتحت من دولة أخرى.

في حين احتفى ناشطون آخرون بهذا الإطلاق، وتمنّوا أن تكون بداية مختلفة، وأن تقدم ما ينال رضا الجمهور.

من جهتها قالت "إم بي سي" إن إطلاق "MBC العراق"، يؤكد حرص المجموعة على علاقتها بجمهورها العراقي، لافتة إلى أن برامج القناة الجديدة ستذخر بمجموعة واسعة من البرامج الجديدة، خلال الموسم الرمضاني المقبل، بتوليفة عراقية خاصة.

وحسب الرئيس التنفيذي لـ"MBC"، سام بارنيت، فإن المجموعة تحرص في أولى شبكاتها البرامجية على تلبية احتياجات الجمهور العراقي، سواء لناحية المحتوى الإعلامي الذي يتوجّه إلى العائلة العراقية، أو لناحية التكامل الفني والتقني.

وترتكز الشبكة البرامجية الأولى للقناة الجديدة على مجموعة متنوّعة من البرامج والأعمال، يغلب على مقدميها اعتناقهم المذهب الشيعي، وعلى رأسهم الفنان حاتم العراقي، الذي سيقوم بتقديم برنامج غنائي بعنوان "سهراية".

هذا فضلاً عن إشراف المخرج العراقي الشيعي أوس الشرقي على القناة، الذي يعد من أبرز رموز قناة "الشرقية" العراقية، والتي تحظى بأكبر نسبة مشاهدة في العراق.

ونشرت "MBC" عبر حسابها على "تويتر"، العديد من المقاطع الترويجية لها، وشارك فيها وجوه عراقية مرموقة.