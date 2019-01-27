شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن البطالة في السعودية.. إقرا التفاصيل والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الأحد نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018، التي أظهرت ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 56.4% مقابل 56.2% للربع الثاني.

كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين عند 42.0% كما في الربع السابق.

وكذلك أظهر المسح الميداني ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين 15 سنة فأكثر عند 63.5% كما في الربع السابق.

وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات 15 سنة فأكثر إلى 19.7% مقابل 19.6% للربع السابق.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين 15 سنة فأكثر من واقع تقديرات المسح مقارنةً بالربع السابق، حيث بلغ 12.8% مقابل 12.9% في الربع السابق.

وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر 6.0% في الربع الثالث من عام 2018.

وفي الربع الثالث انخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ 30.9% مقارنة بـ 31.1% في الربع الثاني 2018.

كما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند 7.5% مقارنةً بـ 7.6% في الربع الثاني 2018.

كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018، حيث بلغت 12.688.042 فردًا مقابل 13.018.066 فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار 330.024 فردًا عن الربع السابق.

وكشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار 15,356 فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 3.109.987 فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل 3,125,343 فردًا في الربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 بمقدار 304.972 فردًا عن الربع الثاني لعام 2018، حيث بلغ 8.622.890 فردًا مقابل 8.927.862 فردًا في الربع السابق.

كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار 9.696 فردًا عن الربع الثاني لعام 2018، حيث بلغ 955.165 فردًا مقابل 964.861 فردًا في الربع السابق.

ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة وبرنامج #جدارة وساعد و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج طاقات وحافز انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث من العام الماضي 923.504 فردًا مقابل 1.118.801 فرد وذلك بانخفاض 195.297 فردًا عن الربع السابق.

يذكر أن المسح الميداني للقوى العاملة الذي تجريه #هيئة_الإحصاء بشكل ربع سنوي، يستند أيضاً إلى بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.