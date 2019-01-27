شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بالمدينة يدعو لأخذ الحيطة بسبب حالة جوية ماطرة والان مع التفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوجود حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها ابتداء من اليوم وتستمر عدة أيام مما قد يعرضهم للأخطار.

ودعت المواطنين والمقيمين للتقيد بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه , واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها, واختيار الأماكن المرتفعة, وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهابت بقائدي المركبات إلى الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات, والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات, وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول, بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.