شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر الهجومين المزدوجين بالقنابل بإحدى الكنائس جنوب الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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