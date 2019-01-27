السعودية تسعى لجذب 1.6 تريليون ريال عبر "برنامج صناعي"

الخليج 365 - قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في السنوات العشر القادمة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وأضاف: "يوم الاثنين سنطرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف الصفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال"، في إطار البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة واللوجيستيات.

وقال إن المملكة تعتزم في مرحلة لاحقة أن تعلن عن مشروعات في القطاعات العسكرية وقطاعات الكيمياويات والمشروعات الصغيرة بقيمة 50 مليار دولار، ولم يذكر إطارا زمنيا.

وتابع: "ما يطمح البرنامج لاستقطابه هو تريليون و600 مليون ريال من الاستثمارات"، مشيرا إلى أن هذا هدف طموح جدا لكنه سيكون على مدى 10 سنوات، ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذه.

من جهته، قال وزير النقل نبيل العامودي في المؤتمر الصحفي، إن البرنامج سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجيستيات، بينها خمسة مطارات جديدة، و2000 كيلومتر من السكك الحديدية.

وأضاف أن من المأمول أن يسهم قطاع اللوجيستيات بمبلغ 221 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.