شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه برفع وتيرة العمل بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
وثمن سموه الجهود المبذولة من جميع المسؤولين وجميع العاملين في جميع هذه القطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الضوابط الإجرائية والأمنية مؤكدا سموه على الجميع استمرار هذا البذل ورفع وتيرة العمل لتحقيق ما تصبوا له قيادة المملكتين الشقيقتين.
من جهته قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير العمل ورفع جودة الأداء في المؤسسة، وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين.
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